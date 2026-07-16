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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Названы основные причины, по которым работодатели могут запретить использовать ИИ

Названы основные причины, по которым работодатели могут запретить использовать ИИ

В ряде отраслей ограничения носят особенно жесткий характер из за повышенных требований к информационной безопасности и ответственности за принимаемые решения Полный запрет на применение искусственного интеллекта (ИИ) в российских компаниях — явление редкое, но все же встречающееся.

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