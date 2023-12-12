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«Государственная цензура, безусловно, нужна — и в СМИ, и в соцсетях, и в театрах, и в литературе»

«Государственная цензура, безусловно, нужна — и в СМИ, и в соцсетях, и в театрах, и в литературе»

Член Совета по внешней и оборонной политике, руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда", ведущая передачи "Стратегия национальной безопасности" на радио "Звезда" и информационно-аналитической программы "Главное с Анной Шафран" на православном телеканале "СПАС", эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Анна Шафран:"Общеизвестно: тот, кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Полностью поддерживаю автора. Кто не поддерживает нашу цензуру, тот поддерживает западную.
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15 час.
Андрей Михайлов
умница. иногда смотрю ее передачи. все разумно и без фанатизма. цензурировать хорошо. но лучше бы еще и стучаться в головы вопросами. чтобы учились сами думать
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4 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Согласна! Цензура нужна!!!
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44 мин.

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