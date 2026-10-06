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Царьград

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Командир ВСУ уличен в мошенничестве и злоупотреблении наркотиками

Командир ВСУ уличен в мошенничестве и злоупотреблении наркотиками

Командир 430-го полка ВСУ Евгений Ткаченко уличен в злоупотреблении алкоголем и наркотиками. Нацист с позывным Джексон, служивший в Нацгвардии Украины до 2018 года, снимал деньги с карт подчиненных, служащих в Харьковской области.

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