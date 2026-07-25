Генштаб России определяет час штурма Харькова

Харьковское направление вновь оказалось в центре внимания военных аналитиков. Развитие событий в приграничных районах области рассматривается как один из потенциально важных факторов, который может повлиять на дальнейшую динамику боевых действий.
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