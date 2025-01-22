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США могут ужесточить санкции против России. Трамп пока думает

США могут ужесточить санкции против России. Трамп пока думает

Американский президент допустил ужесточение антирусских санкций.Соединённые Штаты вполне могут ещё сильнее ужесточить санкции против России.

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