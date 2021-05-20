Какая единственная страна Европы предоставила убежище власовцам после войны

Любители историиПолитикаКакая единственная страна Европы предоставила убежище власовцам после войны Точных данных о том, сколько бойцов входило в РОА под командованием генерала-предателя Власова, до сих пор нет.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМСложный вопрос.Nikita KopitovИнтересно как бы сей фрик отнёсся к тому, что к примеру СССР отказался выдать предателей из Лихтенштейна убивающих на своей территории всех и вся(сжигавших мирное население в сараях и домах).ННиколай"Сколько человек удалось спасти таким образом от советской карательной машины,..." Что за гавнюк это написал!? "Среди власовцев были русские (около 310 тысяч), украинцы (250 тыс.), латыши (150 тыс.), эстонцы (90 тыс.), белорусы (по 70 тыс.), литовцы (50 тыс.), азербайджанцы (40 тыс.)..." - верится с трудом, НО "братьев" намного больше, чем русских!?Владимир Васильевич ШеинВ своем труде он использовал ценные документальные свидетельства: материалы НКВД, записи стенограмм Гитлера и пр. Колесник рассказал в «Грехопадении», что расправлялись с беглыми власовцами жестоко. С теми, кто пытался скрыться во время выдачи, — мгновенно. Депортации повсеместно производились в Германии, Франции, Италии и других странах. Не осталась в стороне даже нейтральная Швейцария. Единственным отказавшимся выдавать власовцев государством оказался крошечный Лихтенштейн с его площадью 157 кв. км и «армией» из 11 полицейских. СССР угрожал княжеству, что никогда не заключит с ним никаких дипломатических соглашений. Глава правительства Лихтенштейна, Александр Фрик ответил, что не хочет, чтобы потомки считали его убийцей. Население этого карликового государства было полностью солидарно со своим правительством. Получивших убежище власовцев содержали на государственные средства. Им помогли сделать новые документы и эмигрировать в Аргентину. Сколько человек удалось спасти таким образом от советской карательной машины, Лихтенштейн не разглашает. Эти нелюди смогли спастись от действий таких либерастов тоже https://russian7.ru/post/kakaya-edinstvennaya-strana-evropy-...ЕАЕвгений АлексеенкоВласовцы это подлый народ.СССаид СафаровТех, кто предавал собственный народ не жаловали даже враги этого народа по логике - предавший своих, чужих тем более предаст. Много в истории таких примеров, Александр Македонский казнил предателей персидского царя Дария.Комментировать
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