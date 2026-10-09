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Воронежские новости

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За нарушение сроков ответа гражданину оштрафовали чиновника в Воронеже

За нарушение сроков ответа гражданину оштрафовали чиновника в Воронеже

Ответ на обращение гражданки подготовили на 52-й день, нарушив законный срок. Суд назначил штраф руководителю учреждения в размере 5 000 рублей.

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