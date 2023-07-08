RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Противно смотреть на эти холеные рожи, которые пытаются выдавить слезу и сочувствие  у врага!Дмитриев поинтере...
  • Валерий Светлый
    а в это время из деревни Под..ярино полетела гуманитарная ракета с успокоительным в ВашингтонПрезидент Колумби...
  • Юрий Шишлов
    Ну а как же, конечно "адекватно" ответят, пальчиком погрозившим....Дэвис: на Западе ...

Пушилин заявил о нулевой цене обещаний Киева снизить риск от кассетных боеприпасов

Пушилин заявил о нулевой цене обещаний Киева снизить риск от кассетных боеприпасов

Обещания Киева минимизировать риск от кассетных боеприпасов для мирного населения ничего не стоят, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх