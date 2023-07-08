Пушилин заявил о нулевой цене обещаний Киева снизить риск от кассетных боеприпасов

Обещания Киева минимизировать риск от кассетных боеприпасов для мирного населения ничего не стоят, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
