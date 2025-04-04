Трамп начал торговую войну против Евросоюза В минувшую среду президент США Дональд Трамп ввел как минимум десятипроцентные пошлины практически для всего мира за одним знаковым исключением - в списке «контрагентов» нет России.
Второй фронт
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Задушит гидру
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1 д.
ВБ
Ваоерий Брусков
Это было ожидаемо. 80 лет назад США поддерживали Германию, а потом помогали нам её добивать...
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20 час.
Вадим Лебедев
Чему удивляться то? - В США нацики, сатанисты и прочее... в законе.
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20 час.
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