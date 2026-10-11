Как очистить макбук на 12 гигабайт. Убираем ненужные ИИ функции

Фото: Unsplash Встроенные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence и обновленная Siri забирают на диске MacBook в среднем около 12 гигабайт.
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