Жители ЯНАО выскажут предложения по проведению юбилейной Студвесны в округе

В 2026 году студенческую весну на Ямале проведут в 15-й раз. Директор департамента молодежной политики ЯНАО Наиль Хайруллин предложил жителям округа высказать идеи о том, как масштабно и со смыслом отпраздновать событие.
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