Международные эксперты выделили 17 угроз здоровью человечества до 2100 года. Главный вывод авторов: даже самые серьезные риски можно существенно уменьшить, если действовать заранее.
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