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МФТИ создал сверхлегкую батарею для космического аппарата "Орел"

МФТИ создал сверхлегкую батарею для космического аппарата "Орел"

Научное сообщество Московского физико-технического института (МФТИ) продолжает удерживать лидирующие позиции в области разработки технологий для космической отрасли.

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