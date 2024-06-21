Региональный форум "Промышленное Подмосковье": возрождение наследия для будущего

Промышленная история Подмосковья должна стать основой для развития региона на многие десятилетия вперёдФабрики и заводы оставили глубокий след в облике городов и сёл региона, став неотъемлемой частью его культурного наследия.
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