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Зеленский может начать диалог с Россией по указу Байдена

Зеленский может начать диалог с Россией по указу Байдена

Президенты встретились 1 сентября в Белом доме. По итогам саммита, который продолжался около двух часов, главы государств обменялись мнениями и сделали совместное заявление, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества Киева и Вашингтона.

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