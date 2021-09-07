Зеленский может начать диалог с Россией по указу Байдена

Президенты встретились 1 сентября в Белом доме. По итогам саммита, который продолжался около двух часов, главы государств обменялись мнениями и сделали совместное заявление, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества Киева и Вашингтона.
Президенты встретились 1 сентября в Белом доме. По итогам саммита, который продолжался около двух часов, главы государств обменялись мнениями и сделали совместное заявление, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества Киева и Вашингтона.
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