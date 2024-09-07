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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник СКА Белов и его жена проголосовали на выборах губернатора Санкт-Петербурга: «Мы сохраняем то, что у нас есть хорошее, и меняем то, что мы хотим изменить»

Бывший хоккеист СКА пришел с женой и детьми на избирательный участок в 183-й школе Центрального района.

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