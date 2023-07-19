Тест: Узнайте футбольный клуб по эмблеме

Проверьте, любите ли вы футбол всем своим существом — не только глазами, ушами и телевизором, но и памятью! Поговаривают, что при приеме в тайную школу фанатских волшебников «Футболтс» не только спрашивают, кто кого победит — нападающий «ПСЖ» или повар ЦСКА, не только допытываются, как пронести на стадион пиво, файеры и девушку без билета, и не только требуют прочитать кричалки на морозе минус шестьдесят так, чтоб в штаб-квартире УЕФА слышно было, но еще и проверяют, знают ли абитуриенты эмблемы футбольных клубов! Пройдите для разминки этот тест и опознайте, каким командам принадлежат указанные логотипы.