Jade Mountain по праву считается одним из самых романтичных курортов Сент-Люсии. Этот тропический отель буквально вписан в горный склон, а с его террас открываются захватывающие дух панорамы моря и вершин.
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