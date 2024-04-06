В Удмуртии полицейские и общественники провели для подростков акцию «Выбери правильный путь»

Сотрудники Управления МВД России по г. Ижевску и Общественного совета при УМВД провели для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра «Росток» информационно-пропагандистскую акцию «Выбери правильный путь».
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