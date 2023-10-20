Арбитраж прекратил банкротство казанской сети детсадов "Егоза" в связи с полным погашением долгов

Задний ход процедуре банкротства ЧОУ «Центр образования «Егоза» дал Арбитражный суд Татарстана. Учредителю частной сети детсадов Наталье Реснянской удалось полностью закрыть реестр требований кредиторов на 52 млн рублей и после прекращения банкротства вновь встал у руля ЧОУ.
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