Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу

В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу

А однажды пытались вынести пылесос из крупного магазина бытовой техники В Алтайском крае правоохранители задержали пару, которая неоднократно выносила продукты и средства гигиены из сетевых магазинов, сообщает региональное МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх