В Бийске парень с девушкой бродили по магазинам и воровали шоколад и красную рыбу

А однажды пытались вынести пылесос из крупного магазина бытовой техники В Алтайском крае правоохранители задержали пару, которая неоднократно выносила продукты и средства гигиены из сетевых магазинов, сообщает региональное МВД.
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