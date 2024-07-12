Вице-спикер Госдумы предлагает создать при Фонде кино "народный" совет по отбору национальных фильмов

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призвала сформировать "народный" экспертный совет при Фонде кино для отбора национальных фильмов, которые будут транслировать позитивные образы семьи и традиционных ценностей.
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