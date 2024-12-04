Экс-футболист Морозов: "Спартак" станет чемпионом, если не будет забивать себе

Бывший футболист московского "Спартака" Геннадий Морозов оценил выездную победу красно-белых в 17-м туре над "Краснодаром" (3:0), а также высказался о шансах команды Деяна Станковича на чемпионский титул.
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