Синьхуа отмечено премией ОАНА за выдающиеся достижения в области качества

Стамбул, 24 октября /Синьхуа/ -- Государственное информационное агентство Китая Синьхуа в понедельник на 51-й конференции Организации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона /ОАНА/ в Стамбуле было удостоено премии ОАНА "За выдающиеся достижения информагентства в области качества" за раздел репортажей в социальных сетях, снятых с дронов.