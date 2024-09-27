Там Анна Райская (которая «Грубо? Простите!») опубликовала письмо… можете считать это моим ответом.У меня в некоторых вещах очень средневековое мышление.
Защита Родины и разводилово собачки Павлова
Комментарии
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Николай Птицин
А сколько в армии таких как Попов ?! Разворошил новый министр обороны ОСИНОЕ ГНЕЗДО, не сдаются осы, кусаются как могут выжить пытаются. Но Лёд тронулся...
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10 час.
Игорь Василевский
Дай то Бог, что бы стронулся...
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8 час.
сергей лапкин
В основном,всё правильно, но......... Немного поразила и ,честно говоря, покоробила фраза - "Я гражданин и акционер". Где дивиденты по акциям (и каким именно) ?? " Газпром - национальное достояние" ?? СМЕШНО !! Пенсия ?? Жалкие крохи того,что Государство поимело от моего труда.
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3 час.
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