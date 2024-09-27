Защита Родины и разводилово собачки Павлова

Николай Птицин А сколько в армии таких как Попов ?! Разворошил новый министр обороны ОСИНОЕ ГНЕЗДО, не сдаются осы, кусаются как могут выжить пытаются. Но Лёд тронулся...

Игорь Василевский Дай то Бог, что бы стронулся...