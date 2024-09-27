Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    Автор, вспомни заголовок своего поста,так какого хрена ты истеришь, а не называешь "виновников торжества"? Не сумел р...Кто из российской...
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Защита Родины и разводилово собачки Павлова

Там Анна Райская (которая «Грубо? Простите!») опубликовала письмо… можете считать это моим ответом.У меня в некоторых вещах очень средневековое мышление.

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Комментарии
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Николай Птицин
А сколько в армии таких как Попов ?!  Разворошил новый министр обороны ОСИНОЕ ГНЕЗДО, не сдаются осы, кусаются как могут выжить пытаются. Но Лёд тронулся...
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Игорь Василевский
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сергей лапкин
В основном,всё правильно, но......... Немного поразила и ,честно говоря, покоробила фраза - &quot;Я гражданин и акционер&quot;.   Где дивиденты по акциям (и каким именно) ?? &quot; Газпром - национальное достояние&quot; ?? СМЕШНО !! Пенсия ?? Жалкие крохи того,что Государство поимело от моего труда.
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3 час.

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