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Онколог Иванов призвал пить на курортах только кипяченую или бутилированную воду

Хирург и онколог Антон Иванов заявил, что кишечные инфекции часто становятся проблемой, независимо от их типа (бактериальные, вирусные или ротавирусные), так как вызывают схожие симптомы: повышенную температуру, боль, рвоту.

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