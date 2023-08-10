Венгерский политолог Фельди: в Европе пересматривают отношение к помощи Украине

Жители европейских стран начали понимать, что поставки оружия на Украину контрпродуктивны. Об этом заявил венгерский военно-политический эксперт и председатель попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди, сообщает РИА Новости.
Жители европейских стран начали понимать, что поставки оружия на Украину контрпродуктивны. Об этом заявил венгерский военно-политический эксперт и председатель попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди, сообщает РИА Новости.
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