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Венгерский политолог Фельди: в Европе пересматривают отношение к помощи Украине

Венгерский политолог Фельди: в Европе пересматривают отношение к помощи Украине

Жители европейских стран начали понимать, что поставки оружия на Украину контрпродуктивны. Об этом заявил венгерский военно-политический эксперт и председатель попечительского совета фонда "Защищенное общество" Ласло Фельди, сообщает РИА Новости.

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