Борис Джонсон: политика Запада в отношении Украины начинает выглядеть жестокой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны усилить поддержку Киева. Британский политик выразил мнение, что политика государств Запада в отношении Украины после более двух лет кровопролития становится не просто неадекватной, а жестокой, поскольку партнеры хотят конца, но не могут предоставить средств для украинской армии.
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