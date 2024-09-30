Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 929 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Пожелание  хорошее. Но куда им возвращаться, если у них в России нет ничего - ни жилья, которое  купить  им не на что...Радикальные нацио...
  • Lev Konov
    Откуда столько злобы к русским - кем бы была Вайкуле без России. И сегодня она пиарится, но поёт, дрянь,  на русском ...Радикальные нацио...
  • Леонид Руси
    Свинья, кабан, медведь, и даже сом... под знаком Водолея. Россия тоже Водолей. А Латвия... Овен... и вот её животные....Радикальные нацио...

Борис Джонсон: политика Запада в отношении Украины начинает выглядеть жестокой

Борис Джонсон: политика Запада в отношении Украины начинает выглядеть жестокой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны усилить поддержку Киева. Британский политик выразил мнение, что политика государств Запада в отношении Украины после более двух лет кровопролития становится не просто неадекватной, а жестокой, поскольку партнеры хотят конца, но не могут предоставить средств для украинской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх