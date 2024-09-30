Борис Джонсон: политика Запада в отношении Украины начинает выглядеть жестокой

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны усилить поддержку Киева. Британский политик выразил мнение, что политика государств Запада в отношении Украины после более двух лет кровопролития становится не просто неадекватной, а жестокой, поскольку партнеры хотят конца, но не могут предоставить средств для украинской армии.