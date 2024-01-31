Башня Panorama в жилом районе ÁLIA достигла отметки в 10 этажей

Башня Panorama в жилом районе ÁLIA достигла отметки в 10 этажейМонолитные работы по третьей очереди жилого района ÁLIA ведутся на всех корпусах: высотная доминанта – башня Panorama – достигла отметки в 10 этажей.
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