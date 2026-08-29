Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США, нарушив его 136 раз

Украина 136 раз нарушила мораторий на удары по энергообъектам весной 2025 года. Это не просто цифра из дипломатической сводки.
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