Поморье принимает участие в Дне туризма на форуме-выставке «Россия»

Сегодня, третьего февраля, на ВДНХ регион проведёт различные мероприятия, посвященные путешествиям и отдыхуТак, с 10:00 до 21:00 посетители смогут познакомиться с национальным туристским маршрутом «Архангельск: здесь начинается Арктика» и узнать о главных достопримечательностях и туристических дестинациях Архангельской области.