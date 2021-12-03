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О самом низком рейтинге Путина по "закрытым" опросам ФСО

О самом низком рейтинге Путина по "закрытым" опросам ФСО

автор - Советский патриот В России, кроме открытых и всем доступных рейтингов доверия к основным действующим лицам и институтам власти типа ВЦИОМ, ФОМ или Левада-центр, существуют еще и закрытые замеры уровня доверия для служебного пользования.

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