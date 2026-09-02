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12 тысяч цветов 12 сентября высадят в Парке имени Юрия Лужкова в честь его 90-летия

12 тысяч цветов 12 сентября высадят в Парке имени Юрия Лужкова в честь его 90-летия

12 тысяч цветов 12 сентября высадят в Парке имени Юрия Лужкова в честь его 90-летия Татьяна Соломон12 сентября с 10:00 Фонд Юрия Лужкова проведет в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова.

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