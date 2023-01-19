В Барнауле водитель грузовика сбрасывает снег на дорогу перед гаражами На вопрос о том, есть ли у мужчины разрешение на сброс, он ответить не смог Житель Барнаула пожаловался на водителя грузовика, который сбрасывает снег из кузова на дорогу.