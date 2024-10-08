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Китай

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Китай призвал Пакистан обеспечить безопасность китайского персонала в стране

Пекин, 7 октября /Синьхуа/ -- Китай призывает Пакистан принять более целенаправленные меры для всестороннего обеспечения безопасности Китайско-пакистанского экономического коридора, китайских работников, проектов и учреждений в стране.

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