Китай призвал Пакистан обеспечить безопасность китайского персонала в стране

Пекин, 7 октября /Синьхуа/ -- Китай призывает Пакистан принять более целенаправленные меры для всестороннего обеспечения безопасности Китайско-пакистанского экономического коридора, китайских работников, проектов и учреждений в стране.
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