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Несекретные материалы

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Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Чем дальше от нас СССР, тем яснее видится его величие!

Даже беспристрастно пытаясь взглянуть на происходящее сегодня в мире, понимаешь, чем больше времени проходит с момента распада СССР, тем более величественнее и честнее, справедливее и человечнее, прогрессивнее и счастливее видится он, так коварно и безжалостно обманутый и преданный, проданный и брошенный, сквозь современную пелену вражды и мракобесия, лжи и бесчеловечности, разрушительных экспериментов и кризисов.

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