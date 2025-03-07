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Сделка под давлением: США ставят Украине ультиматум для получения ископаемых

Сделка под давлением: США ставят Украине ультиматум для получения ископаемых

По информации источников агентства, Вашингтон дал понять, что Дональд Трамп готов подписать соглашение лишь при условии, что Владимир Зеленский согласится на реальные шаги к перемирию и переговорам с Москвой.

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