Сделка под давлением: США ставят Украине ультиматум для получения ископаемых

По информации источников агентства, Вашингтон дал понять, что Дональд Трамп готов подписать соглашение лишь при условии, что Владимир Зеленский согласится на реальные шаги к перемирию и переговорам с Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии