Около 50 тонн товаров первой необходимости оформили Уссурийские таможенники за два месяца

49 тысяч тонн товаров первой необходимости ввезено в Приморье в апреле-мае 2022 года через автомобильные пункты пропуска в регионе деятельности Уссурийской таможни.
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