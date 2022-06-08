Около 50 тонн товаров первой необходимости оформили Уссурийские таможенники за два месяца

Около 50 тонн товаров первой необходимости оформили Уссурийские таможенники за два месяца

49 тысяч тонн товаров первой необходимости ввезено в Приморье в апреле-мае 2022 года через автомобильные пункты пропуска в регионе деятельности Уссурийской таможни.

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