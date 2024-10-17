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Вечерний Новосибирск

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  • Leon Dan
    Любопытно, кто лайкает эту статью. Либо тут автоматически ставятся лайки на все статьи для фабрикации рейтинга. :-)Симпатичная цыган...
  • HotRS
    Все-ж таки пишущим надо следить за базаром.  Цитата - Примером бесстрашия и мужества можно по праву назвать жителя Кы...Герой СВО с позыв...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Давить этих поганых мастурбеков по закону...Банду подростков-...

Герой СВО с позывным «Монолит» нашел невесту в Новосибирской области

Герой СВО с позывным «Монолит» нашел невесту в Новосибирской области

За полгода общения на расстоянии Александр понял, что Наталья – его судьба. Потому, приехав в отпуск, 26-летний мужчина сделал своей избраннице предложение.

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Комментарии
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HotRS
Все-ж таки пишущим надо следить за базаром.  Цитата - Примером бесстрашия и мужества можно по праву назвать жителя Кыштовского района Антона Бородина. Находясь в отпуске по ранению, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алёне. - наводит на мысль, что Алена страшна как атомная война.  Ну нельзя же так.
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