За полгода общения на расстоянии Александр понял, что Наталья – его судьба. Потому, приехав в отпуск, 26-летний мужчина сделал своей избраннице предложение.
Герой СВО с позывным «Монолит» нашел невесту в Новосибирской области
Комментарии
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HotRS
Все-ж таки пишущим надо следить за базаром. Цитата - Примером бесстрашия и мужества можно по праву назвать жителя Кыштовского района Антона Бородина. Находясь в отпуске по ранению, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алёне. - наводит на мысль, что Алена страшна как атомная война. Ну нельзя же так.
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