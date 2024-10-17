Герой СВО с позывным «Монолит» нашел невесту в Новосибирской области

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Все-ж таки пишущим надо следить за базаром. Цитата - Примером бесстрашия и мужества можно по праву назвать жителя Кыштовского района Антона Бородина. Находясь в отпуске по ранению, он сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Алёне. - наводит на мысль, что Алена страшна как атомная война. Ну нельзя же так.