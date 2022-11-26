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Деджонте Мюррэй и Трэй Янг поучаствовали в потасовке с игроками «Рокетс»

Деджонте Мюррэй и Трэй Янг поучаствовали в потасовке с игроками «Рокетс»

По ходу матча «Хьюстон» – «Атланта» произошла небольшая потасовка с участием лидеров гостей Деджонте Мюррэя и Трэя Янга, а также молодых звезд техасцев Джабари Смита и Джейлена Грина.

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