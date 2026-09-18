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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матчи Медиалиги появятся ставки. Максимальная сумма – до 10 тысяч рублей. Можно будет поставить на исход и тотал голов

Президентский совет МФЛ утвердил введение ставок на матчи WINLINE Медиалиги .  За введение ставок на матчи Медиалиги единогласно проголосовали все члены президентского совета: Баста (президент СКА), Герман Эль Класико (президент « Амкала »), Некит (президент 2Drots), Райзен (президент «Броуков»), Алексей Горин (руководитель «Матч ТВ»), Станос (руководитель Lit Energy ) и Николай Осипов (глава МФЛ).

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