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60 лет назад появился один из самых драматичных фильмов «про войну после войны»

60 лет назад появился один из самых драматичных фильмов «про войну после войны»

Сам по себе сюжет фильма никак не назовешь слишком выигрышным. Зрителям показывают историю про героя Великой Отечественной, ставшего инвалидом и после этого отправившегося к себе в родную деревню, чтобы спасти от разорения тамошний колхоз.

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