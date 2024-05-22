Будут гореть, как спички! Россия отрабатывает ядерный удар по Украине: есть веские основания

Нидерланды направили в Румынию и Польшу четыре истребителя F-16, способных нести ядерный заряд. Военные телеграмм-каналы в РФ констатируют, что учения ТЯО в стране приобретают новое значение, А китайское издание Sohu связывает это с новом поколением российского оружия - «Прометей».