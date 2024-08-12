Что нужно знать о режиме КТО и как себя вести

@ РИА Новости Tекст: Ольга Никитина Режим контртеррористической операции (КТО) – это особый правовой режим, вводимый в России для предотвращения терактов и минимизации их последствий.
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