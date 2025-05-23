Шаг к разрушению ЕС: Брюссель лишает Венгрию права голоса

Руководство Евросоюза готовит тектонический сдвиг в отношении единства и согласованности блока. Совет ЕС по общим вопросам 27 мая обсудит возможность лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе, следует из повестки.
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