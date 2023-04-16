Вокруг света: Какую тайну хранят потусторонние сотовые узоры соляных пустынь, и Как учёным удалось её разгадать

Соляные пустыни располагаются в самых разных уголках Земли. Они являются одним из самых необычайных, а также не совсем гостеприимных мест на нашей планете, а их неземные, воистину сверхъестественные узоры привлекают каждый год сотни тысяч туристов.
Соляные пустыни располагаются в самых разных уголках Земли. Они являются одним из самых необычайных, а также не совсем гостеприимных мест на нашей планете, а их неземные, воистину сверхъестественные узоры привлекают каждый год сотни тысяч туристов.
Свежие комментарии