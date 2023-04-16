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Вокруг света: Какую тайну хранят потусторонние сотовые узоры соляных пустынь, и Как учёным удалось её разгадать

Вокруг света: Какую тайну хранят потусторонние сотовые узоры соляных пустынь, и Как учёным удалось её разгадать

Соляные пустыни располагаются в самых разных уголках Земли. Они являются одним из самых необычайных, а также не совсем гостеприимных мест на нашей планете, а их неземные, воистину сверхъестественные узоры привлекают каждый год сотни тысяч туристов.

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