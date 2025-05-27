Уральцам на спецсеминаре расскажут, как сейчас безопасно и выгодно совершать сделки с недвижимостью

30 мая в Уральском государственном горном университете состоится XXI День недвижимости – это ежегодный семинар, на котором жители города смогут бесплатно получить актуальную информацию о рынке недвижимости.
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