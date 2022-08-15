Daily Moscow

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Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру

Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру. Как подчеркнул глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, страна заинтересована поставках нефти и газа из РФ по бартеру, в случае если Россию привлекут афганские товары.

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