Власти Афганистана заинтересованы в поставках российской нефти по бартеру. Как подчеркнул глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, страна заинтересована поставках нефти и газа из РФ по бартеру, в случае если Россию привлекут афганские товары.