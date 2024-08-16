Место встречи: почему на Пхукете не бывает низкого сезона

Таиланд уверенно входит в число наиболее популярных зарубежных направлений у россиян. Стабильная температура воздуха, мягкий климат, неизменно теплое море, просторные пляжи, современные отели, исключительно дружелюбное местное население и вкусная еда ежегодно привлекают в страну сотни тысяч российских туристов.