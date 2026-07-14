Жара обнажила тайны Вислы: в Польше найдены артефакты возрастом 12 тысяч лет

Аномальная жара обнажила дно Вислы: в Польше найдены орудия эпохи неолита.Обмелевшая Висла из-за аномальной жары преподнесла польским археологам сюрприз: в русле реки обнаружены два орудия труда из оленьего рога, созданные около X тысячелетия до нашей эры.
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