Жара обнажила тайны Вислы: в Польше найдены артефакты возрастом 12 тысяч лет

Аномальная жара обнажила дно Вислы: в Польше найдены орудия эпохи неолита.Обмелевшая Висла из-за аномальной жары преподнесла польским археологам сюрприз: в русле реки обнаружены два орудия труда из оленьего рога, созданные около X тысячелетия до нашей эры.